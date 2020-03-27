Covid-19'la mücadeleye anlamlı destek Sağlık Bakanlığı'nın covid-19'la (koronavirüs) mücadele kapsamında vatandaşlara yönelik başlattığı ve evde kalarak virüsün yayılmasını önlemeyi hedef alan kampanyaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi.

Uygulama, dün gece saatlerinde başladı. Acemler, Mudanya geliş ve gidiş istikametleri, Mudanya Devlet Hastanesi inişi, Bursa OSB önü, Filament Köprülü Kavşağı, Mudanya Yolu Köfteci Yusuf karşısı ve Otosansit girişinde yer alan tüm dijital ekranlara, koronavirüse karşı 'Evde kal, Bursa' cümleleri işlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüsle mücadeleye, şehirdeki trafik ışıkları da dahil edildi. İlk olarak, Orhaneli Kavşağı Mediapark önü, Carrefour önü basgeç yaya kavşağı, Orhaneli Yolu Beşevler giriş kavşağı ve Sheraton Otel önü Mihraplı Kavşağı'ndaki kırmızı ışık haznelerine, 'Evde kal' sloganları yazıldı.

Yapılan açıklamada, kampanyaya desteğin şehrin tüm bölgelerindeki dijital ekranlar ile trafik ışıklarında uygulamaya alınacağı ve uyarıların 'virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar' devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Bültenler