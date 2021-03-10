"İngiltere mutasyonu yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül"
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"İngiltere mutasyonu yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül"

10.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:36

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ilk kez ülkede görülen mutasyon virüsün diğer mutasyonlara oranla yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu tespit edildi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ilk kez ülkede görülen mutasyon virüsün diğer mutasyonlara oranla yüzde 30 ila yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu tespit edildi.

İngiltere'de bilim insanları "B.1.1.7" olarak bilinen korona virüs mutasyonunu mercek altına aldı. Exeter Üniversitesi'nden Robert Challen ve ekibinin yürüttüğü araştırma sonucunda İngiltere mutasyonunun diğer türlere kıyasla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişen oranda daha ölümcül olduğu tespit edildi. Sonuçları hakemli British Medical Journal'da yayınlanan araştırmada, 54 bin 906 hastadan oluşan örneklemde B.1.1.7 mutasyonunun 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu, diğer mutasyonların ise 141 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Bu kapsamda İngiltere'de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonun, virüsün diğer mutasyonlarına oranla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında daha ölümcül olduğu ifade edildi. İngiltere mutasyonunun ayrıca, diğer mutasyon türlere oranla yüzde 40 ile yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğu aktarıldı.

Araştırmayı yürüten Robert Challen, "B.1.1.7 mutasyonu riski arttırıyor. Hızlı yayılma kabiliyetiyle birleştiğinde bu, B.1.1.7'yi ciddiye alınması gereken bir tehdit haline getiriyor" diyerek mutasyona karşı daha dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

B.1.1.7 mutasyonu ilk olarak İngiltere'de Eylül 2020'de tespit edilirken, 100'den fazla ülkeye sıçradı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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