Covid-19'la ilgili araştırmanın ardından Fransa'da nikotin ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi Düzenlemeye göre, eczaneler karantinanın kaldırılması planlanan 11 Mayıs'a kadar, nikotin bağımlılığına karşı kullanılan bant, sakız ve pastil gibi ürünlerden sadece 1 aylık ihtiyacı karşılayacak adette satabilecek.

Fransa'da, nikotin maddesi ile Covid-19 arasındaki bağlantıya yönelik araştırmanın manşetlere taşınmasının ardından, bu ürünün satışına sınırlama getirildi. Düzenlemeye göre eczaneler, karantinanın kaldırılması planlanan 11 Mayıs'a kadar nikotin bağımlılığına karşı kullanılan bant, sakız ve pastil gibi ürünlerden sadece 1 aylık ihtiyacı karşılayacak adette satabilecek. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com