Covid-19'la ilgili araştırmanın ardından Fransa'da nikotin ürünlerinin satışına kısıtlama getirildi
Düzenlemeye göre, eczaneler karantinanın kaldırılması planlanan 11 Mayıs'a kadar, nikotin bağımlılığına karşı kullanılan bant, sakız ve pastil gibi ürünlerden sadece 1 aylık ihtiyacı karşılayacak adette satabilecek.
24.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:05
Fransa'da, nikotin maddesi ile Covid-19 arasındaki bağlantıya yönelik araştırmanın manşetlere taşınmasının ardından, bu ürünün satışına sınırlama getirildi.
Düzenlemeye göre eczaneler, karantinanın kaldırılması planlanan 11 Mayıs'a kadar nikotin bağımlılığına karşı kullanılan bant, sakız ve pastil gibi ürünlerden sadece 1 aylık ihtiyacı karşılayacak adette satabilecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com