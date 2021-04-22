Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
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Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza

Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Malatya'da bir günde polis tarafından 39 kişiye polis tarafından 35 bin 100 TL sokağa çıkma cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıktıkları tespit edilen 39 kişiye 900'er TL'den toplam 35 bin 100 TL ceza kesildi. Covid-19 kurallarına uymayan 17 işyeri ile bir toplu taşıma aracına da ceza uygulandı. Maske takmamaktan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza kesildi.

Bu arada, Covid-19 hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 33 kişi ise yurda yerleştirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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