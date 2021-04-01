Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza

Malatya'da 11 toplu taşıma aracı ile sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye pandemi kurallarına uymadıkları için ceza kesildi.

Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı
Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı: İngiltere varyantı klasik koronanın yerini aldı

Malatya'da 11 toplu taşıma aracı ile sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye pandemi kurallarına uymadıkları için ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olan sürede sokağa çıktıkları tespit edilen 22 kişiye 900'er TL'den toplam 19 bin 800 TL ceza kesildi. Kurallar dışında fazla yolcu alan 11 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı.

Covid-19 hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan 23 kişi de yurtta karantinada bulunuyor. Evde izolasyon kuralına uymayıp dışarı çıkan 1 kişi de tekrar evine yönlendirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:42:07. #1.16#
title