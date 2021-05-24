Covid-19 kurallarına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza
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Covid-19 kurallarına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza

Covid-19 kurallarına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma ekipleri Lüleburgaz, Vize, Babaeski, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı belde ve köylerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 kişi tespit etti. Belirlenen kişilere toplamda 122 bin 850 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tedbirlere uyulması yönünde her gün anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Covid-19 kurallarına uymayan 39 kişiye 122 bin 850 lira ceza - Haberler
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