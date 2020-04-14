Covid-19 krizine müzikle direniş: Çevrimiçi ve balkon konserleri Covid-19 salgınıyla birlikte uygulanan sokağa çıkma sayakları balkondan ya da çevrimiçi yapılan mini konserleri de hayatımıza soktu.

Covid-19 salgınıyla birlikte uygulanan sokağa çıkma yasakları balkondan ya da çevrimiçi yapılan mini konserleri de hayatımıza soktu. Fransız soprano Veronica Antonelli, Paris'teki evinin balkonundan komşularına sürpriz bir jest yaparken, 'bella ciao' şarkısıyla İtalya'nın salgın karşısındaki mücadelesine desteğini gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com