Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı

13.02.2020 03:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 03:20

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

En son Pazartesi günü bir günde ölenlerin sayısı 108 olarak açıklanmıştı; en son açıklanan 242 sayısı, bu rakamın iki katı.

Virüse yakalanan yeni vaka sayısı ise 14.840 olarak açıklandı.

Haberin devamı gelecek....