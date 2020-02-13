Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı
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BBC

Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı

Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

13.02.2020 03:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 03:20
Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı

'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in eyaletinde 12 Şubat günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

En son Pazartesi günü bir günde ölenlerin sayısı 108 olarak açıklanmıştı; en son açıklanan 242 sayısı, bu rakamın iki katı.

Virüse yakalanan yeni vaka sayısı ise 14.840 olarak açıklandı.

Haberin devamı gelecek....

BBC
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