Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2247'ye yükseldi

21.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:34

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 247, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 76 bin 723'e yükselirken; 18 bin 522 kişi de tedavi edildi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 119, vaka sayısı ise 996 kişi arttı.

Kaynak: DHA