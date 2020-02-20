Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2128'e yükseldi
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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2128'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 128, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 727'ye yükselirken; 16 bin 448 kişi de tedavi edildi.

20.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:57
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2128'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 128, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 727'ye yükselirken; 16 bin 448 kişi de tedavi edildi.

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 116 artarken, 1763 kişinin de tedavi edildiği belirtildi. Öte yandan, vaka sayısındaki artışta geçtiğimiz günlere göre daha düşük bir oran olması dikkat çekti.


Kaynak: DHA
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