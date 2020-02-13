Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi
Haberler » Dünya » Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi - Haberler

Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi.

13.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:24
Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler