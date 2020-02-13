Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1369'a yükseldi

13.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:24

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1369'a, vaka sayısı ise 60 bin 331'e yükseldi. Hastalık sonrası tedavi edilen sayısı ise 6 bin 60 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA