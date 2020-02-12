Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi
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Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1115'e, vaka sayısı ise 45 bin 188'e yükseldi.

12.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:44
Covid-19 (Koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 1115'e yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 () nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1115'e, vaka sayısı ise 45 bin 188'e yükseldi. Hastalık sonrası iyileşen vaka sayısı ise 4 bin 849 olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgütün Cenevre'deki merkezinde dün düzenlediği basın toplantısında, hastalığın Covid-19 olarak adlandırıldığını duyurdu.

Tüm ülkelere virüse karşı yoğun bir çalışma çağrısı yapan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceğini söyledi.


Kaynak: DHA
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