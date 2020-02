Covid-19: Koronavirüs nedeniyle karantina altındaki gemilerde kalanlar neler yaşıyor?

13.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:30

Japonya'nın Yokohama kenti yakınlarında içindeki 3 bin 700 kişiyle birlikte karantinada tutulan Diamond Princess'teki yolculardan David Abel, "depresifleşiyoruz" diyor.

Gemideki pek çok kişi gibi David ve eşi Sally, rüya gibi bir lüks tatil hayatıyla binmişti gemiye. Fakat kendilerini Çin dışındaki en büyük koronavirüs salgının ortasında buldular.

12 Şubat itibarıyla gemide 174 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi.

David, virüs bulaşan kişilerin gemiden indirilerek hastaneye götürüldüğünü fakat geri kalanların virüsü izole etmek için Diamond Princess'te bekletildiklerini anlatıyor:

"Çok sayıda yolcu kapalı mekanda uzun süre bekletilmekten sıkılmaya başladı."

Rüya gibi tatil kabusa döndü

BBC'ye konuşan David "Biraz endişeleniyoruz" diyor ve ekliyor:

"Bir yolcuda daha virüse rastlandığını duymak istemiyoruz. Özellikle de eşimde ve bende!"

Hayatlarının tatiline çıkmayı planlayan çift, 4 Şubat'ta ilk vakanın görülmesiyle birlikte her şeyin değiştiğini söylüyor:

"Tatil müthiş gidiyordu ama bir anda karantina prosedürü uygulanmaya başladı. O günden beri de durumumuz yokuş aşağı gidiyor.

"Yemeklerimiz de tamamen değişti. Artık lüks bir tatilde değiliz. Kamaralarımıza sadece temel gıdalar dağıtıyorlar."

İnsanların nadiren güverteye çıkmasına izin veriliyor. Ama o anlarda da virüsün bulaşmasını engellemek için aralarında iki metrelik mesafe koymaları söyleniyor.

Kamarada hayat

İlk vaka tespit edildikten sonraki gün sabah 06.30'da kaptan tarafından gemide bir uyarı yapılıyor:

"Kamaralarınızdan çıkmayın."

Bir süre boyunca odalarından koridora bile çıkamıyorlar.

Tespit edilen ilk 10 hastanın gemiden çıkarılmasının ardından başlarına ne geleceğini merak ediyorlar.

Gemideki herkes kontrolden geçirilene kadar, yolcuların 15-30 metrekare arasında değişen kamaralarında vakit öldürmenin yollarını bulmalarından başka bir seçenekleri yok…

Mürettebatın yaşamı

Diamond Princess'te yolcular beklerken mürettebat da onlara hizmet etmeye devam ediyor.

Güvertenin altında izolasyon yok: Bin kişilik bir ekip gemiyi işler halde tutmak, yemek hazırlamak, bulaşıkları yıkamak ve ortalığı temizlemek için çalışıyor ve orada yaşıyor.

BBC'nin öğrendiği kadarıyla kıdemliler hariç mürettebat kamaralarını, banyolarını, yemek ve yaşam alanlarını paylaşıyor. Bu da virüs bulaşma ihtimalini artırıyor.

Princess Curises'un internet sitesindeki bilgilere göre tayfanın haftada yedi gün, günde 10-13 saat arası çalışması bekleniyor.

Facebook'ta bir video paylaşan mürettebattan Binay Kumar Sakar "Çok korkuyoruz, virüs günden güne yayılıyor" diyor.

BBC'nin edindiği bilgilere göre virüsün bulaştığı kişilerden 10 ila 20'si mürettebattan.

Balayında koronavirüs ayrılığı

7 Şubat'ta gemide hastalananların sayısı artıyor. David "Yolcuların morali azalıyor ve ümitsizliğe kapılıyorlardı" diyor.

Virüsün daha fazla kişiye yayılmasının nedeni bilinmiyor ama Japon yetkililer bu kişilerin karantina öncesi de virüs kapmış olabileceğine işaret ediyor.

Virüsün kuluçka süresinin iki hafta civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bir diğer ihtimal de virüsün karantina koşullarına rağmen yayılmaya devam etmesi. Uzmanlar mürettebata yeterli eğitim verilmemesi veya yeterli koruyu ekipmanlarının olmaması durumunda bunun mümkün olduğunu söylüyor.

David, gemideki İngiliz bir arkadaşında da virüs tespit edildiğini, adamın balayı yolculuğunda eşinden ayrılıp karantinaya götürüldüğünü anlatıyor.

Ateş ölçümü

Karantina sürecinde gemiye bazı tıbbi malzemeler de teslim ediliyor.

David "Maskeler ve eldivenler dağıttılar. Dışarı çıkarken onları giymemiz gerekiyor" diyor ve her gün ateşlerini ölçmelerinin istendiğini söylüyor.

Gemiden ne zaman çıkabileceklerine dair bir fikirleri yok.

Diğer yolcu gemileri

Salgın gemi turizmi sektörünü etkiledi.

Demir atmak istediği beş ülkenin izin vermediği MS Westerdam bugün altıncı denemesinde Kamboçya'ya yanaşabildi. Üstelik gemide kimsede virüs bulunmamasına rağmen.

ABD'de Anthem of the Seas gemisi, test sonuçları gelene kadar New Jersey'de birkaç gün karantina altında tutuldu.

İtalya'da da benzer bir olay yaşandı ve 7 bin kişinin bulunduğu Costa Smeralda gemisi Roma'da bir süre karantinaya alındı.

Hong Kong'da World Dream gemisi 3 bin 600 yolcuyla dört gün boyunca karantinada kaldı.