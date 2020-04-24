Covid-19 (Koronavirüs) İyileşme Süresi Ne Kadar?
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Covid-19 (Koronavirüs) İyileşme Süresi Ne Kadar?

Covid-19 ile enfekte olan hastalar ne kadar sürede iyileşiyor? Uzmanlar Covid-19 (Koronavirüs) iyileşme süresi hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi.

24.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:27
Covid-19 (Koronavirüs) İyileşme Süresi Ne Kadar?

Covid-19 ile enfekte olan hastalar ne kadar sürede iyileşiyor? Uzmanlar Covid-19 (Koronavirüs) iyileşme süresi hakkında merak edilen sorulara açıklık getirdi. İşte uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ve merak edilen detaylar!

Covid-19 (Koronavirüs) İyileşme Süresi Kaç Gün?

SARS-CoV-2 henüz yeni bir virüs olsa da derlenen veriler sayesinde her geçen gün hastalıkla ilgili daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Virüs ile enfekte olanların hastalığı ne kadar sürede atlatacağı ilk etapta hastalığın şiddetine bağlı olarak şekillenir. Birçok kişi hastalığı hızlı bir şekilde geride bıraksa da bazıları kalıcı problemler ile karşı karşıya kalabilir.

Virüsün ilk araştırmaları hastalığın şiddetinde yaşın, cinsiyetin ve diğer sağlık sorunlarının belirleyici olduğunu işaret ediyor.

Hafif Semptomlarda İyileşme Süresi

Covid-19 ile enfekte olanların önemli bir kısmı süreci asemptomatik (belirti göstermeden) atlatır. Belirti gösterenlerin ise çok büyük bir kısmı süreci hafif semptomlar ile geçirir. Burada ana semptomlar olan öksürük ve ateş görülür. Buna bazı durumlarda boğaz ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı ve vücut ağrıları eşlik edebilir. Yaşanan öksürük başlangıçta kuru olmasına karşın bir süre sonra balgamlı hale gelebilir.

Bu semptomlar dinlenme, bol sıvı alımı ve parasetamol gibi ağrı kesiciler ile tedavi edilebilir. Hafif semptomlarda ateş 1 hafta içerisinde düşmelidir. Buna karşın öksürük devam edebilir. Veriler, toparlanmanın yaklaşık 2 hafta sürdüğünü işaret ediyor.

Ciddi Semptomlarda İyileşme Süresi

Hastalık bazı durumlarda çok daha ciddi hale gelebilir. Bu, genellikle belirtilerin görülmesinin ardından 7 - 10 gün arasında gerçekleşir ve dönüşüm ani olabilir. Akciğerler iltihaplanır ve buna bağlı olarak nefes almak zorlaşır. Bu süreçte bazı kişiler solunum desteği ihtiyacı duyar.

Nefes darlığı sorununun önüne geçebilmek bir miktar zaman alabilir. İyileşmenin ise 2 - 8 hafta içerisinde gerçekleşmesi beklenir.

Kritik Semptomlarda İyileşme Süresi

Hastaların yüzde 5 oranındaki kısmı yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyabilir. Hastalığın ne olduğuna bakılmaksızın yoğun veya kritik bakım ünitesinde yer alan hastaların ciddi hasarlar aldığı göz önüne alındığında iyileşmenin çok daha uzun süreceği bilinmelidir.

Derlenen verilere göre kritik semptomlarda iyileşme süresi 12 - 18 ay sürebilir.

Kaynak: Tamindir

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