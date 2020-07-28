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Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı

Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3'te 1 oranında geriledi Alıcılar kurbanlık hayvanlarını Pazar yerine köylerden almayı tercih etti, pazarlarda ise neredeyse hayvan kalmadı Pandemi nedeniyle bu...

28.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:07

Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı

Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3'te 1 oranında geriledi

Alıcılar kurbanlık hayvanlarını Pazar yerine köylerden almayı tercih etti, pazarlarda ise neredeyse hayvan kalmadı

SİVAS - Pandemi nedeniyle bu yıl kurban pazarlarında hayvan sayısı önceki yıllara kısayla 3'te 1 oranında geriledi.

Sivas'ta Covid-19 saldığı kurbanlık alış satımlarında değişikliklere neden oldu. Yetiştiriciler, salgın nedeniyle pazarın açılmayacağını düşünüp ellerindeki hayvanları önceden kesime verdi. Yine salgın nedeniyle kurban pazarına gitmeye çekinen alıcılar ise kurbanlıklarını köylerden almayı tercih etti. Bu nedenle Sivas'ta kurban pazarında kurbanlık sayısı önceki yıllara oranla bir hayli düştü. Pazarda hayvan sayısının az olması ile satışların iyi geçmesine neden oldu. Pazarda neredeyse kurbanlık kalmadı.

Kurbanlık kalmadı

Kurbanlık satıcısı Mehmet Sönmez pazarda hem büyük baş hem de küçükbaş hayvan miktarının önceki yıllara oranla bir hayli düştüğünü belirtti. Yüksel Ağca isimli yetiştirici ise yaptığı açıklamada, Covid-19 korkusunun kurbanlık sayısının azalmasına neden olduğunu ifade edip, "Covid-19 dolayısı ile bu yıl hayvan pazarındaki kurbanlık sayısında ciddi bir düşüş var. Birçok satıcı hayvanlarını kurandan önce kesime verdi. Virüs nedeniyle pazarın açılmasına izin verilmez korkusu ile kurbanı beklemediler. Birçok vatandaşımız da virüsten korktukları için pazara gelmeyin kurbanlıklarını köylerden almayı tercih etti. Birçok vatandaşımız da bu yıl kurbanlarını gidip köylerinde kesecek. Bu yıl fiyatlarda uygun. Geçtiğimiz yıl 10 bin liraya satılan hayvanlar bu yıl 12 bin liraya satıldı. Satıcılarımızın çadırlarında da mal kalmadı. Varsa da birkaç hayvan kalmıştır" dedi.

Covid-19 korkusu köylere yönlendirdi

Ertuğrul Gül isimli satıcı, alıcıların Covid-19 korkusu ile pazara gelmek istemediğini belirtip, "Çok şükür elimizde mal kalmadı. Arkadaş çadırını kapattı. Benimde elimde birkaç hayvan kaldı. Şuan pazarda mal kalmadı. Pazarda hayvanda yok, millette yok. Millet virüsten çekindiği için pazara gelmek istemiyor. Etin kilosu 42 liraya çıkmıştı. Bu yüzden birçok arkadaş hayvanlarını kestirdi. Bu nedenle hayvan az oldu" dedi. Abdullah Özönder isimsi satıcı ise şunları kaydetti, "Hayvan sahipleri koronadan korktukları ve bu yıl et fiyatı yüksek olduğu için hayvanlarını, Ramazan'da ve Ramazan sonrasında kestirdi. Kurban almak isteyen vatandaşlarımızda hayvanlarını pazara gelmek yerine köylerden almayı tercih etti. Şükürler olsun bizimde elimizde hayvan kalmadı"

Covid-19 pazarlık kültürünü de değiştirdi

Kurban pazarında Covid-19 sadece satışları etkilemedi. Salgınla birlikte pazarlık kültüründe de değişiklikler oldu. Alıcılar ve satıcılar geçmişte olduğu gibi el ele tutuşup sert pazarlıklara girmedi. Sosyal mesafe kuralları gereği alıcı ve satıcılar 1 metrelik plastik bir çubuğun uçlarına tutarak pazarlıklarını gerçekleştirdi.

Covid-19 korkusu ile Kurban pazarları boş kaldı

Kaynak: İHA

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