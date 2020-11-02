Covid-19 kısıtlamalarıyla petrol düştü

Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.

Avrupa genelinde Covid-19 kısıtlama uygulamalarının yakıt talebini zayıflatacağı endişeleriyle petrol fiyatları gerilerken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde güvenli limana artan talep ile altın fiyatları yükselse de, güçlü dolar, sarı madenin kazanımlarını sınırladı.

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde Covid-19 pozitif bireylerin, bir milyonu aşması üzerine, ulusal düzeyde bir ay sürecek kısıtlama kararı aldığını açıkladı. Johnson açıklamasında, gelişmelerin durumuna göre bu sürenin uzatılabileceğini de vurguladı.

Birleşik Krallık'ın yanı sıra, başta Avusturya, Belçika ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa'nın birçok kentinde benzer kısıtlama kararları alınarak uygulanmaya başladı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.37 düşüşle 37.72 dolar,Batı Teksas yüzde 0.53 düşüşle 35.48 dolar,

altın yüzde 0.46 artışla 1,886.74 dolar,gümüş yüzde 0.72 artışla 23.82 dolar,bakır yüzde 0.42 düşüşle 6,713.00 dolar,platin yüzde 0.91 artışla 856.35 dolar,paladyum yüzde 0.47 düşüşle 2,206.97 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 513 liraya, çeyrek altın 839 liraya, Cumhuriyet altını da 3,450 liraya yükseldi.Troy Kışmetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçimlerine odaklandıklarına işaret edilerek, "ABD'de seçimin sonuçlanacağı kritik haftaya girilirken, küresel çapta Korona virüste ikinci dalganın da etkilerinin hissedilmesiyle birlikte piyasalar satıcılı bir haftaya geride bıraktı" denildi ve eklendi: "ABD seçimlerinin tamamlanmasına sayılı günler kala piyasalar, artık bir teşvik paketi gerçekleşmeyeceği beklentisiyle geçtiğimiz haftaya başladı. "Teşvik paketinin erteleneceğine kanaat getiren piyasalar altını baskı altına alırken, altın geçtiğimiz hafta 1,860 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti. "İkinci dalgaya dair endişeler hisse senedi piyasalarına sert satışlar getirirken, hisse senedi piyasaları Marttan bu yana gösterdikleri en kötü haftalık performansı sergiledi."Altın ise bu satıcılı ortamda güvenli liman olarak öne çıkmaya çalışırken, haftanın sonuna doğru toparlanma gayesiyle haftayı tamamladı. Haftayı 1,878 dolar/onsla kapatan sarı maden, önceki haftaya kıyasla yüzde 1.2 değer kaybetmiş oldu. "Altının yeni yönünü bu hafta sonuçlanacak olan ABD seçimleri belirleyecek gibi, olası bir Biden galibiyetinde daha büyük bir teşvik paketi gelebilir beklentisiyle altının pozitif seyrini izleyebiliriz."Gümüş ise geçen hafta 22.59 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. Hafta sonuna doğru toparlanmaya çalışan beyaz maden, seans sonunda 23.65 dolar/onstan dengelenerek yüzde 3.9 kaybı hanesine yazdı."Platin, ekonomilerin yeniden kapanıyor olmasından negatif etkilenerek, küresel büyümenin üzerindeki baskıdan payına düşeni aldığı bir haftayı geride bıraktı. 908 dolar/onstan başladığı haftayı 845 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 7.0 değer kaybıyla seansı tamamladı. "Paladyum da platinle benzer şekilde sert satıcılı bir haftayı geride bırakırken, haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Haftayı 2,203 dolar/onstan tamamlayan paladyum, yüzde 8.3 kayıpla seansı tamamladı."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olmasından dolayı, düşük hacimli bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul'da altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00 - 1.25 dolar/onsla gerçekleşirken toplamda 10,907 kg altın, 19,371 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı