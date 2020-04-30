Covid-19 kısıtlamaları uyuşturucu kaçakçılarını durduramadı: Avrupa'ya tonlarca kokain gönderildi

Koronavirüs sebebi ile alınan önlemler dünya ticaretini ve ülkeler arası seyaheti olumsuz etkilerken uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı kokain akınına tuttu.

Koronavirüs sebebi ile alınan önlemler dünya ticaretini ve ülkeler arası seyahati olumsuz etkilerken uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı yüklü miktarda kokain gönderdi.

Yetkililer Avrupa'yı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığında koronavirüs döneminde büyük bir artış olduğunu söyledi. Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) yetkilisi Bob Van Den Berghe, "Ele geçirilen kokain miktarlarının alışılagelenden fazla olmasına bakarak Avrupa'nın karantina uygulamaları sonrası kokaine boğulduğunu söylemek adil olur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle