Covid-19 kısıtlamaları uyuşturucu kaçakçılarını durduramadı: Avrupa'ya tonlarca kokain gönderildi
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Covid-19 kısıtlamaları uyuşturucu kaçakçılarını durduramadı: Avrupa'ya tonlarca kokain gönderildi

Covid-19 kısıtlamaları uyuşturucu kaçakçılarını durduramadı: Avrupa'ya tonlarca kokain gönderildi
30.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:20

Koronavirüs sebebi ile alınan önlemler dünya ticaretini ve ülkeler arası seyaheti olumsuz etkilerken uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı kokain akınına tuttu.

Koronavirüs sebebi ile alınan önlemler dünya ticaretini ve ülkeler arası seyahati olumsuz etkilerken uyuşturucu kartelleri Avrupa'yı yüklü miktarda kokain gönderdi.

Yetkililer Avrupa'yı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığında koronavirüs döneminde büyük bir artış olduğunu söyledi. Reuters'a konuşan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) yetkilisi Bob Van Den Berghe, "Ele geçirilen kokain miktarlarının alışılagelenden fazla olmasına bakarak Avrupa'nın karantina uygulamaları sonrası kokaine boğulduğunu söylemek adil olur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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