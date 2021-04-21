Covid-19 kaygılarıyla petrol fiyatları düştü
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Covid-19 kaygılarıyla petrol fiyatları düştü

Covid-19 kaygılarıyla petrol fiyatları düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hindistan'da Covid-19 vakalarının hızlı artması ve hastane krizine neden olmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Hindistan'da Covid-19 vakalarının hızlı artması ve hastane krizine neden olmasının etkisiyle petrol fiyatları düştü. Petrol piyasalarında, vakalardaki hızlı artışın, dünyanın üçüncü en büyük petrol ithalatçısında yükselen vakaların talep baskısı yaratabileceği kaygısı yarattı.

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) uyguladığı petrol üretim kısıntıları nedeniyle anti-tröst daha açılmasının önünü geçen bir tasarı  ABD Kongresi'nde Hukuk Komitesi'nden geçmesi de, piyasalarda etkili oldu.Gelişmelerle Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.01 düşüşle 65.89 dolara, aynı ay teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.10 düşüşle 61.98 dolara geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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