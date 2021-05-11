Covid-19 kaygılarında artışla petrol yüzde 1.0 düştü

Covid-19 pandemisi, özellikle de virüsün Hindistan varyantı ile ilgili son gelişmelerin etkili olduğu uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1.0 dolayında gerileyerek, dünkü kazançlarını geri verdi.

Covid-19 pandemisi, özellikle de virüsün Hindistan varyantı ile ilgili son gelişmelerin etkili olduğu uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1.0 dolayında gerileyerek, dünkü kazançlarını geri verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk defa Hindistan'da geçen yıl rastlanan koronavirüsün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

Piyasalarda yatırımcılar aynı zamanda, siber saldırı nedeniyle sevkiyatın durduğu ve hafta sonuna kadar kapalı kalacağının açıklandığı ABD petrol boru hattına ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.Gelişmelerle Temmuz teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.92 düşüşle 67.68 dolara ve Haziran teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.02 düşüşle 64.26 dolara geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı