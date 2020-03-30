Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews.

Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews Kaynak: Euronews.com