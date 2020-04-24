Covid-19 karantinasında en çok neler tüketildi? Fransa'da un, Irak'ta çekirdek, Türkiye'de çay Covid-19 karantinasında en çok neler tüketildi? Fransa'da un, Irak'ta çekirdek, Türkiye'de ise çay

Fransa'da un, Irak'ta çekirdek, Meksika'da ise bira... Dükkan raflarındaki eksik ürünler dünyanın karantina sürecini nasıl geçirdiğinin de bir göstergesi oldu.

Afganistan'da çaya rağbeti artıran bir rivayet, muhtemelen ürün sıkıntısına neden olan en tuhaf olaydı. Bıyıklı bir yeni doğmuş bebeğin çay içilmesini tavsiye ettiği kulaktan kulağa, daha doğru sosyal medyada yayılınca, raflarda çay kalmadı. Facebook'ta bir bebek fotoğrafının altında "Bu hayatta iki saatim var, virüsün çaresinin kara çay olduğunu söylemeye geldim" diye yazması çoğu kişiyi ikna etmede ve çayın fiyatının 3 kat artmasında etkili olmuş gibi duruyor. Euronews.com'da Görüntüle