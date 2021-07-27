Covid-19 Karantina Önlemleri ile İlgili Duyuru
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Covid-19 Karantina Önlemleri ile İlgili Duyuru

Covid-19 Karantina Önlemleri ile İlgili Duyuru
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19 KARANTİNA ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURUBilindiği üzere kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabından itibaren uygulanacak yurda giriş tedbirleri 28. 06. 2021 tarih ve 10582 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belirlenmiştir.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN COVİD-19 KARANTİNA ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere kademeli normalleşme döneminin üçüncü etabından itibaren uygulanacak yurda giriş tedbirleri 28. 06. 2021 tarih ve 10582 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile belirlenmiştir. Bu çerçevede Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan ülkemize uçuşlar durdurulmuş, Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelenler için ise 10 günlük karantina zorunluluğu getirilmiştir.

1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yukarıda isimleri sayılan ülkelerden gelenler ile başka ülkelerden gelip son on dört günde yukarıda adı geçen ülkelerde bulunduğu anlaşılanlar ücretleri kendileri ödemek koşuluyla 10 gün süre ile karantina oteli olmak isteyen ve aşağıda bilgileri bulunan otellerde karantina amaçlı konaklatılacaklardır.

Sıra No

Otel Adı

Otel Adresi ve İletişim Bilgileri

Otel Ücret Bilgileri

1

Ali Güven Uygulama Oteli

Uluönder Mahallesi Şehit Rüstem Demirbaş sokak No: 2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Tel: (0222) 330 03 26

Md. Yrd. Mithat ESEN :

0506 8104515

İki kişilik oda 240 ?

Üç kişilik oda 320 ?

Tek kişilik oda bulunmamaktadır.

2

Reyna Premium Hotel

Şeker mah. Sivrihisar 1. Cad. No: 119/A Tepebaşı- ESKİŞEHİR (Eski Yimpaş-Safron Hotel)

Tel: 0 222 220 35 70

Otel şirket tel: 0506 093 93 93

Standart oda: tek kişi 140 ?

Standart oda iki kişi : 220 ?

Gecelik kahvaltı dahil fiyatlardır.

3

The Breeze Hotel

Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 39 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Tel: 0 222 220 69 09

0 546 722 26 26

Yetkili Kişi: Kaan ERDİN

Tek Kişilik Oda: 250 ?

İki Kişilik Oda: 385 ?

Üç Kişilik Oda: 445 ?

Süit Oda: 720 ? (6 kişi kapasiteli)

Not: Kahvaltı ekstra kişi başı 35 ?'dir.

Ücretlere Katma Değer Vergisi ve sabah kahvaltısı dahil değildir.

Kaynak: Habermetre

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