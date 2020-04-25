HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İsrail, Ekonomi, Haber

Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak

29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Covid-19 dijital paneline ABD, Fransa, İspanya, İsrail, İtalya ve Türkiye'den alanında uzman 7 doktor katılacak.

25.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:00
Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak

29 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Covid-19 dijital paneline ABD, Fransa, İspanya, İsrail, İtalya ve Türkiye'den alanında uzman 7 doktor katılacak.

Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde Türk Pediatri Kurumu (TPK), Fransız Pediatri Derneği (AFPA), İsrail Pediatri Derneği (IAPA) ve Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu (ECPCP) tarafından ortaklaşa 29 Nisan tarihinde düzenlenecek olan "Farklı ülkeler; farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne öğretti?" konulu panelde, dünyada Covid-19 pandemisinin önemli merkezlerinden uzmanlar tecrübelerini ve görüşlerini paylaşacak. Panelin 5 dilde aynı anda takip edilebileceği bildirildi.

Moderatörlüğünü Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Vural'ın üstlendiği panele; İtalya'dan Avrupa Pediatri Derneği Başkanı Dr. Massimo Pettoello Mantovani, İsrail'den İsrail Pediatri Derneği önceki Başkanı Eli Somekh, Fransa'dan Fransız Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Werner, Türkiye'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden Brown Üniveristesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Suner, İspanya'dan Avrupa Birinci Basamak Pediatri Hekimleri Konfederasyonu Başkanı Dr. Angel Carrasco-Sanz konuşmacı olarak katılacak.

SOLO Event organizasyonu ile düzenlenen panelin, herkese açık olarak 29 Nisan tarihinde saat 18.30'da covid19.epa-unepsa.eu web adresinden izlenebileceği bildirildi. Ana dili İngilizce olacak panelin, eş zamanlı olarak Türkçe, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dil seçeneğinin mevcut olacağı açıklandı.

Panelde konuşulacak başlıklardan bazıları şöyle sıralandı:

Avrupa Birliği nasıl bir sınav verdi?

Avrupa'daki genel durum nedir, nasıl arada sınır olmayan bazı Avrupa ülkeleri arasında ciddi farklar görüyoruz?

ABD'de durum nasıl gelişti?

ABD'de fuar merkezinden yapılan sahra hastanesi nasıl sonuç verdi, tecrübeleriniz nedir?

Evde izolasyonu uygulayan ilk ülkelerden İspanya'ya bu durumun nasıl bir katkısı oldu?

İsrail neyi farklı yapıyor?

Türkiye'de ve dünyadaki tanı ve tedavi protokolleri nedir?

Türkiye'deki ölüm sayısının nispi azlığının sebebi nedir?

Çocuklar neden az etkileniyor? - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Ekonomi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok Ekonomi
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi Ekonomi
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi
Halkbank'ın destek paketi esnafa can suyu oldu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi esnafa can suyu oldu
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Falcao Podolski Fatih Terim Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Almanya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Covid-19, kapsamlı olarak uluslararası dijital panelde konuşulacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 11:14:20. #1.15#
title