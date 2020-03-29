Covid-19: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi iyileştiğini duyurdu Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.

İyileştiğini cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı bir video ile açıklayan Trudeau, doktorundan onay aldığını söyleyerek "Çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle