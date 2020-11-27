Covid-19: İtalya ve ABD arasında 'koronavirüssüz uçuş' denemeleri gelecek ay başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Covid-19: İtalya ve ABD arasında 'koronavirüssüz uçuş' denemeleri gelecek ay başlayacak

27.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:50
Covid-19: İtalya ve ABD arasında 'koronavirüssüz uçuş' denemeleri gelecek ay başlayacak

ABD ile İtalya arasında, karantina zorunluluğundan muaf olmayı sağlayacak uçuşlar başlatılacağı açıklandı.

ABD ile İtalya arasında, karantina zorunluluğundan muaf olmayı sağlayacak "koronavirüssüz" uçuşlar başlatılacağı açıklandı.

İtalyan Alitalia ile Amerikan Delta havayollarının yaptığı anlaşmayla, Amerika ve Avrupa arasındaki ilk "güvenli sağlık koridoru" uçuşlarının gelecek ay başlaması planlanıyor.

İlk deneme uçuşlarının ABD'nin Atlanta kenti ile İtalya'nın başkenti Roma arasında yapılması, daha sonra New York-Roma arasında da benzer bir koridor kurulması öngörülüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş

Delta Havayolları'nın açıklamasına göre 19 Aralık'ta başlayacak "koronavirüssüz, karantinasız uçuşlardan" faydalanabilmek için yolcuların 3 kez test yaptırması ve test sonuçlarının negatif olması gerekecek.

İtalya yolcuları, ABD'den yola çıkmadan en fazla 72 saat öncesinde bir PCR testi, Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda hızlı test ve Roma Fiumicino Havalimanı'na inişte bir kez daha hızlı test yaptıracak.

Test sonuçları negatif çıkan yolcuların İtalya'da karantinaya alınması gerekmeyecek.

Deneme aşamasında bu uçuşlar, iş, eğitim ya da sağlık gibi gerekçelerle İtalya'ya seyahat etmesi gereken ABD vatandaşlarına ve AB vatandaşlarına açık olacak.

Roma Fiumicino Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, İtalya Sağlık, Dışişleri ve Ulaşım Bakanlıkları ile yapılan iş birliği sayesinde mümkün oldu. Bu uçuş koridorlarıyla ilgili protokollerin İtalyan hükümeti tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi bekleniyor.





Uygulama yaz ayları için genişletilebilir

Fiumicino Havalimanı'nın açıklamasında, Aralık ayında başlayacak deneme aşamasının ardından başarı elde edilirse 2021 yaz ayları için bu uygulamanın genişletilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İlk aşamada Roma ile Almanya'nın Münih ve Frankfurt kentleriyle de benzer "Covid testli uçuş koridorları" oluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Roma havalimanları idaresi ADR'nin İcra Kurulu Başkanı Marco Troncone, "Pandemiden ağır şekilde etkilenen hava taşımacılığını yeniden canlandırmak için yolcuların güvenliğini sağlamak kritik ön koşullardan biri" dedi.

Eylül ayında da İtalya içinde, yalnızca test sonucu negatif çıkan yolcuların kabul edildiği "koronavirüssüz uçuşlar" Roma-Milano arasında başlatılmıştı.

BBC

İlgili Haberler

Covid-19: İtalya'da Sicilya yönetimi Küba'dan yardım istedi: Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var
Covid-19: İtalya'da Sicilya yönetimi Küba'dan yardım istedi: Doktor ve hemşireye ihtiyacımız var
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı, denemeler dışında ilk kez 13 Aralık'ta uygulanmaya başlayacak
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19: İtalya ve ABD arasında 'koronavirüssüz uçuş' denemeleri gelecek ay başlayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:51:43. #1.14#
title