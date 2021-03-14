Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

14.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:32
Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), bu aşının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının askıya alınmasını önerdi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, bu kararı "ihtiyat amaçlı bir adım" olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce yaptığı açıklamada aşı ile pıhtılaşma riskinin artması arasında bir bağ olmadığını söylemişti.

WHO, bu aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair somut bir gösterge olmadığını belirterek, bu durumun yarattığı kaygılarla aşının kullanımının askıya alınmasına gerek olmadığını belirtmişti.

Danimarka ve Norveç de geçen hafta içerisinde Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

İrlanda'da bugüne kadar 110 binden fazla doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Bu, yapılan toplam aşıların yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

İrlanda Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, Cumartesi akşamı ellerine bu konuyla ilgili Norveç İlaç Dairesi'nden yeni bilgiler ulaştığını belirtti.

Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile bu vakalar arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı… Ancak, ihtiyadi tedbir olarak daha fazla bilgi alınana kadar, NIAC, AstraZeneca aşısının İrlanda'da uygulanmasını geçici olarak ertelemeyi tavsiye etti" dedi.

AstraZeneca, İrlanda ulusal televizyonu RTÉ'ye yaptığı açıklamada, halihazırda yapılmış olan 17 milyondan aşıyla ilgili güvenlik verilerinin analizinin, pıhtı riskini artırdığına dair hiçbir kanıt göstermediğini ve klinik çalışmalarda bu yönde bir eğilim veya model gözlemlenmediğini söyledi.

Şirket sözcüsü, "Aslında, AstraZeneca Covid-19 Aşısı için bu tür olayların bildirilen sayısı, aşılanmamış nüfusta doğal olarak meydana gelebilecek sayıdan fazla değil" dedi.

Şirket, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli bir şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunların gecikmeksizin paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ta tıbbi ürünler alanındaki düzenleyici kurum İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), halka bu aşıyı yaptırmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 milyonun üzerinde AstraZeneca aşısı yapıldı.

Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine
BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Nükhet Duru Prens Harry
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:32:51. #1.16#
title