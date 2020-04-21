Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama - Haber
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, 3. Sayfa

Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından, dün Tıp Fakültesinde yaşanan intihar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

21.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:28
Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından, dün Tıp Fakültesinde yaşanan intihar olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Tıp Fakültesi Covid-19 Polikliniğinde yaşanan intihar olayıyla ilgili çıkan "Şahsın Covid-19 tanısı üzerine intihar ettiği" iddialarına karşı, ESOGÜ Rektörlüğü tarafından açıklama geldi. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) hastanemiz acil servisine 20 Nisan tarihinde saat 23: 07'de öksürük, nefes darlığı şikayetleri ile başvuran Y.A.'nın, yapılan değerlendirmede Aralık 2019 tarihinde hastanemizde akciğer kanseri tanısı aldığı ve tedavilerinin devam ettiği saptanmıştır. Başvuru şikayetlerine göre yapılan incelemede Covid-19 tanısı ile uyumlu akciğer tomografisi bulgularının saptanması sonucu 21 Nisan saat 03: 32'de Covid-19 servisine yatışı yapılmıştır. Covid-19 temas izolasyonuna alınan hasta sabah vizitinde tekrar değerlendirilip tetkik, tedavi ve temas izolasyonunun devamına karar verilmiştir. Saat 09: 50'de duyulan sesler üzerine, hastamızın yatmakta olduğu odadan bahçeye düşmüş olduğu görülmüştür. Düştüğü yerde ivedilikle entübe edilip resüsitasyona başlanan hasta acil servise kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülememiştir" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haber
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haber
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haber
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haber
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haber
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haber
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Muhammet Emin Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Fettah Can Cengiz Kurtoğlu
Spor Shane Larkin Rüştü Reçber Lionel Messi Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Covid-19 intiharı iddialarına ESOGÜ'den açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:08:37. #1.15#
title