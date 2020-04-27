Covid-19 insan hikayeleri: İzole edilen anne formülaya alerjisi olan bebeğine nasıl süt buldu? Aralık ayından bu yana dünya genelinde 200 binden fazla kişiyi öldürmüş olan salgının sadece endişe, panik, önyargı ve öfke değil aynı zamanda insanların içindeki en iyi özellikleri de ortaya çıkartan öğretici bir tarafı olduğu dünyanın pek çok yerinde görülüyor ve konuşuluyor.

Covid-19 salgını her gün farklı insan hikayeleri ve yardımseverlik örneklerini ortaya çıkarıyor. Koronavirüse yakalanan Catherine Kosasih, Hong Kong'daki evinden özel koruma kıyafetleri içerisnde alınıp hastaneye yatırıldığında biri 4 aylık diğeri 21 aylık iki çocuğunu bir daha görüp göremeyeceğini bilmiyordu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com