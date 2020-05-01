Covid-19: İngiltere'de fakirler arasındaki ölüm oranı zenginlerden iki kat fazla

Konut ve beslenme sorunlarının yanı sıra sağlık problemlerinin de fazlalığının bu bölgelerdeki toplumlarda bağışıklığın düşmesine yol açmış olabileceği düşünülüyor

İngiltere'de Covid-19'a yakalanan düşük gelirliler arasındaki ölüm oranının zenginlerden iki kat fazla olduğu ortaya çıktı.

Ulusal İstatistik Ofisi 1 Mart ve 17 Nisan arasında yaşanan koronavirüs kaynaklı 20 bin 283 ölümü inceledi. Buna göre gelir seviyesi düşük insanların yaşadığı bölgelerde her 100 bin kişiden 55,1'i hayatını kaybederken, bu oran zengin bölgelerde her 100 bin kişide 25,3 düştü. Euronews.com'da Görüntüle