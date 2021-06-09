Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
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Covid-19 incirin kıymetini arttırdı

Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak tanımlanan ve kutsal kitaplarda adı geçen incirin kıymetini arttırdı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, anne sütünden sonra en faydalı gıda olarak tanımlanan ve kutsal kitaplarda adı geçen incirin kıymetini arttırdı. Pandemi sürecinden önce daha çok lezzeti için tüketilen kuru incir Korona virüs salgınından sonra sağlık için de tüketilmeye başlandı.

Korona virüs salgının insanların sağlıklı gıdaya olan eğilimlerini de arttırdığını ve tüm dünyada her geçen gün artan tüketici bilinci ve sağlıklı gıdaya olan talebin her geçen gün arttığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Verilere göre ülkemiz son iki yılda 472 milyon dolarlık kuru incir ihraç etmiş. Bunun yanında Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında 1,4 milyar dolara ulaşmış. Çin'e Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatı 2020 yılında yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Bunun yanında Türkiye'de de kuru incir tüketimi her geçen gün artıyor. Eskiden daha çok lezzeti için tüketilen kuru incir artık lezzetinin yanında sağlık için de tüketiliyor" diyerek Tuğba Kuruyemiş tarafından ilk kez yapılan incir döneri başta olmak üzere incir reçeli, zeytinyağlı incir kuru ve incirli ürünlerin pandemi döneminde daha çok ilgi gördüğünü söyledi. - AYDIN

Covid-19 incirin kıymetini arttırdı
Covid-19 incirin kıymetini arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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