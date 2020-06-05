Covid-19 ile Sosyal Medya Kullanım Süresi Artış Gösterdi Covid-19 nedeni ile evde geçirdiğimiz zaman hiç olmadığı kadar artış gösterdi ve pek çok kişi yaşadığı can sıkıntısını gidermek adına

Covid-19 nedeni ile evde geçirdiğimiz zaman hiç olmadığı kadar artış gösterdi ve pek çok kişi yaşadığı can sıkıntısını gidermek adına internette vakit geçirmeye başladı. Yapılan araştırmalar bununla doğru orantılı olarak sosyal medya kullanım süresi üzerinde önemli bir artışın yaşandığını işaret ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Sosyal Medya Kullanım Süresi Arttı mı?

Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yapılan araştırmada 577 katılımcı ile çevrim içi olarak görüşüldü ve salgın süresince internet kullanım alışkanlıklarında yaşanan bazı değişiklikler gözlemlendi.

Doç. Dr. Murat Koçyiğit, yapılan araştırmanın sonuçlarını şu şekilde ifade etti:

"Salgın öncesinde üç saat olan sosyal medya kullanım süresinin pandemi günlerinde beş saati geçtiği tespit edildi. Araştırmada, kullanıcıların yüzde 52'sinin de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiği belirlendi. Kullanıcıların yüzde 55'ine göre sosyo-kültürel etkenler sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirmektedir.

Katılımcılara göre sosyal medya platformlarının çeşitliliği, farklı doyum arayışlarına sebep olmaktadır. Kullanıcıların yüzde 54'ü, sosyal medya içeriklerini güvenilir bulmadığını söyledi. Öte yandan televizyon, gazete, radyo gibi geleneksel medya içeriklerini güvenilir bulanların oranının ise yüzde 55 olduğu saptandı."

Peki siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Salgının başlangıcından bu yana sosyal medya kullanım alışkanlıklarınızda gözle görülür değişiklikler yaşadınız mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.