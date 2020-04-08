Covid-19 ile Mücadeleye Akıllı Telefonunuzla Destek Olabilirsiniz! Covid-19 salgını ile mücadeleye katkıda bulunmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Bir mobil uygulama ile mümkün olabilir.

Covid-19 salgını ile mücadeleye katkıda bulunmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Bir mobil uygulama ile mümkün olabilir.

DreamLab ile Yardımcı Olun!

Vodafone Vakfı tarafından sunulan DreamLab, Covid-19 araştırmalarını hızlandırmak için Imperial College London ile birlikte çalışıyor.

2015 yılında kullanıma sunulan DreamLab, karmaşık verileri analiz edebilmek için kullanıcıların akıllı telefonlarındaki toplu hesaplama gücünü kullanır. Kullanıcılar uyku sırasında uygulamayı aktif hale getirir ve bu nedenle günlük kullanımda performans üzerinde bir etki hissedilmez. Daha öncesinde kanser araştırmaları için kullanılan uygulama, son zamanlardaki pandemi ile birlikte yeni tip koronavirüse odaklandı.

Eğer siz de bu uygulama yolu ile araştırmalara destek vermek isterseniz yapmanız gereken tek şey uyku öncesi cihazınızı şarja takmak ve uygulamayı aktif hale getirmek olacaktır. DreamLab otomatik olarak arka planda çalışır ve sabah telefonunuzu tekrar kullanmaya başladığınızda durur.

İndirmek için herhangi bir operatör ayrımı yoktur ve dünyanın her yerinde kullanılabilir. Uygulamayı cihazınıza yüklemek için hemen aşağıdaki indir butonuna basmanız yeterli olacaktır.