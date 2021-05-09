Covid-19 ile mücadelenin kahraman 'anneleri'

Covid-19 ile mücadelenin kahraman 'anneleri' Anneler Günü'nde Covid-19 ile mücadeleye devam eden kahraman 'anneler' Covid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nde de görevinin başında.

Covid-19 ile mücadelenin kahraman 'anneleri'

Anneler Günü'nde Covid-19 ile mücadeleye devam eden kahraman 'anneler'

ANKARA - Covid-19 ile mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları 'Anneler Günü'nde de görevinin başında. Bu mücadelenin kahraman anneleri, 'Anneler Günü'nde çalışmayı anlattı.

Covid-19 ile mücadelenin en önemli unsurlarından olan, en ön safta virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları görevini her zaman sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda virüsün iz sürücüleri olarak da bilinen filyasyon ekipleri de görevlerini aralıksız sürdürüyor. Ankara'da bulunan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev yapan anneler de 'Anneler Günü'nde görevlerini sürdürmeye devam etti. Korona virüs ile mücadelenin kahraman anneleri, 'Anneler Günü'nde çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu İHA muhabirine anlattı. 2020 yılının ağustos ayından beri görevini sürdüren sağlık çalışanı ve 2 çocuk annesi Nilgün Keskin, "2 çocuk annesiyim. Dün kutladık biz Anneler Günü'nü çocuklarımla görevimin başında olduğum için de mutluyum. Dün kızım resimler çizdi bana, oğlum da çiçekler topladı getirdi. Dediğim gibi biz dün kutladık. İlk zamanlar tüm sağlık çalışanları gibi biz de çok korkuyorduk. Ama zamanla korumayı ve korunmayı öğrendik. Buraya yeni gelen arkadaşlarımıza moral ve motivasyon da veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"8 aydır kendi anneme de çocuklarıma da sarılamıyorum, öpemiyorum"

Sekiz aydır Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde Covid-19 ile mücadeleyi sürdüren, Diş Hekimi Gülhan Bayri, "2 tane çocuğum var. Kızım da tıp öğrencisi ve bir de oğlum var. Anneler Günü'nde çalışıyoruz. 8 aydır da filyasyondayım çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Anneler Günü'nde ayrıca çalışmak bize zor gelmiyor. Görevimizin her zaman başındayız. Bütün annelerimizin, yüreğinde anne sevgisi anne merhameti olan bütün annelerimizin, ülkemin güzel kadınlarının hepsinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Biz de Anneler Günümüzü akşam görevimiz bittiğinde evde kutlayacağız. 8 aydır kendi anneme de çocuklarıma da sarılamıyorum, öpemiyorum. Çünkü her gün eve gittiğimizde 'acaba eve bir şey taşır mıyım' korkusu var. Aynı evin içerisinde olduğumuza şükrediyoruz ama farklı odalardayız. Sarılamıyoruz, öpemiyoruz ama birbirimize sevgimiz çok yüksek. 8 aydır sarılamayıp öpemeyince sevgimiz daha da arttı. Birbirimize sarılmanın ne kadar değerli olduğunu anladık.

"Biz sağlık çalışanları olarak zaten 'Anneler Günü'nde olduğu gibi tüm özel günlerde çalışmaya alışkınız"

Bir süredir Covid-19 filyasyon ekibinde görev yapan Çocuk Doktoru ve bir çocuk annesi Medine Özge Maviş, "Bu güzel günde, 'Anneler Günü'nde çocuğumla birlikte evde olmayı çok isterdim. Ama görevimiz, biz sağlık çalışanları olarak zaten 'Anneler Günü'nde olduğu gibi tüm özel günlerde çalışmaya alışkınız. Gece gündüz her zaman görevimizin başındayız, bugün de bu şekilde çalışarak geçiriyoruz. Akşam eve geldiğim zaman çocuğuma dokunurken çekiniyorum. Aynı zamanda yaşlılarıma da dokunurken çekiniyorum. Ama artık bu süreçte nasıl tedbirler almamız gerektiğini çok iyi öğrendik evde de dikkat ediyoruz. Talebim bir an önce bu süreci atlatmak, çocuğum ile birlikte rahatça parka gitmek istiyorum, onu gezdirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK