Covid-19 ile mücadelede yeni bir başarıda Erzurum'da yapıldı
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Covid-19 ile mücadelede yeni bir başarıda Erzurum'da yapıldı

Covid-19 ile mücadelede yeni bir başarıda Erzurum'da yapıldı Korona virüs hastası Türkiye'de 4. kez yapılan ECMO tedavisi ile hayata tutundu Erzurum'da 56 yaşında ki Korona virüs hastası Türkiye'de daha önce sadece 3 kez yapılmış olan ECMO tedavisi ile hayata tutundu.

02.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:20

Covid-19 ile mücadelede yeni bir başarıda Erzurum'da yapıldı

Korona virüs hastası Türkiye'de 4. kez yapılan ECMO tedavisi ile hayata tutundu

ERZURUM - Erzurum'da 56 yaşında ki Korona virüs hastası Türkiye'de daha önce sadece 3 kez yapılmış olan ECMO tedavisi ile hayata tutundu. Özellikle Japonya'da Korona virüs hastalarının tedavilerinde kullanılan ECMO tedavisi Türkiye'de başarılı oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 56 yaşında Fesih Pehlivan yaklaşık 25 gün önce yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Pehlivan'ın Korona virüs testi pozitif çıktı. Akciğer solunumunda güçlük çeken Pehlivan daha önce Türkiye'de sadece İstanbul'da ki çeşitli hastanelerde üç kez yapılan kalbi ve akciğerleri yaşamı sürdürmek için yeterli miktarda gaz değişimi veya perfüzyon sağlayamayan kişilere uzun süreli kardiyak ve solunum desteği sağlamada ekstrakorporeal bir teknik olan Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu tedavisi ile iyileştirildi.

14 gün buyunca yoğun bakımda tutulan Pehlivan'ın son yapılan Korona virüs testi negatif çıktı. Pehlivan yarın yapılacak olan son kontrollerinin arından taburcu olacak. Öte yandan Pehlivan'ın tedavisi evinde 2 ay daha devam edecek.

Tedavi süresince Pehlivan'ın iyileşmesi için mücadele eden sağlık çalışanları ise onun son testinin negatif çıkması üzerine Pehlivan'a alkışlayarak destek verdi.

" 14 gün ölü gibiydim"

Pehlivan, yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu belirterek, " Ağrı'dayken birden hastalandım. Beni Erzurum'a getirmişler. Getirdiklerinde ben baygındım. 14 gün burada ölü gibi kaldım. Sağlık çalışanlarımız yardımcı oldu, bugün çok iyiyim. 14 gün hiç kendimde olamadım. Sonra bir uyandım hastanedeyim. Çok iyi hissediyorum. Yarın taburcu olacağım inşallah" şeklinde konuştu.

"Hastanemizi dünyada duyurmaktan gururluyuz"

Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın ise " Hastamız bize Ağrı'dan solunum yetmezliği ve Covid-19 hastalığı ile geldi. ECMO akciğere destek için takılan bir cihaz. Biz hastamıza hemen ekibimizle birlikte cihazı bağladık. 12 günlük bir süreç takip ettik. Ardından hastanın iyileşmeye gösterdiği belirtiler sonrası onu cihazdan ayırdık. Şuan hastamız taburcu olma aşamasında. Bu süreçte 24 saatlik takiplerle hastamızı inceledik. Hastane olarak gururluyuz. Hastanemizi dünyada duyurmaktan gururluyuz. Dünya'da Covid-19 hastalarına bu cihazın takılma oranı yaklaşık yüzde 52 civarında. ABD'de 800 hastaya takıldı, Avrupa'da yaklaşık 300 hastaya takıldı. Ülkemiz 'de bu 7'inci vaka oldu. Her hastaya takılmaz. Hastaya fayda sağlamak yerine zarar verir. Bunu doktorlar olarak karar veriyoruz. Hastanemizde 3 adet bu cihazdan bulunuyor. Uygun olan hastalarımıza gecikmeden bu işlemi yapabiliriz" dedi.

Covid-19 ile mücadelede yeni bir başarıda Erzurum'da yapıldı

Kaynak: İHA

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