Covid-19 ile mücadelede oluşturulacak ikinci Bilim Kuruluna ESOGÜ öğretim üyesi de davet edildi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde Covid-19 ile mücadelede oluşturulacağını belirttiği halk sağlığı uzmanlarından oluşacak ikinci Bilim Kuruluna, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde Covid-19 ile mücadelede oluşturulacağını belirttiği halk sağlığı uzmanlarından oluşacak ikinci Bilim Kuruluna, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş da davet edildi. Prof. Dr. Selma Metintaş davet edilen diğer uzmanlarla birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıya katıldı. Salgını psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutlarıyla ele alması planlanan ikinci bilim kurulunda Prof. Dr. Selma Metintaş'ın yanı sıra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pınar Okyay, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Çalışkan, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan da yer alıyor. - ESKİŞEHİR Kaynak: İHA