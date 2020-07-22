Covid-19 ile mücadelede maskot polisler devreye girdi Eskişehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında çocuk ve gençlere yönelik maskot polislerle bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında çocuk ve gençlere yönelik maskot polislerle bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte miniklerle bol bol fotoğraf çektiren maskot polisler, maske ve sosyal mesafe kuralları hakkında da hem çocukları hem de ebeveynleri uyardı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında, maskot polislerle çocuk ve gençlere yönelik bilgilendirme yapıldı. Kontrollü normalleşme sürecinde, özellikle çocuk ve gençlerde gözlemlenen maske ve sosyal mesafe konusundaki gevşemelerin önüne geçmek adına yapılan etkinlikte Covid-19'u bir kez de maskot polisler anlattı. Ardından çocuklar, polis ağabey ve ablalarının yaptığı bilgilendirmeyi dinledikten sonra kurallara uyacaklarına dair söz verirken, balon ve kitap etiketi de hediye edildi.

"Çocuklarımıza örnek teşkil etmesi ve farkındalık oluşturması adına maskotlarımıza maskeler giydirdik"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli olarak bizler, vatandaşlarımızın canına, malına zarar gelmeden önce oluşabilecek suçlara karşı önceden onları bilgilendirmek adına bu tip faaliyetlerimizi sık sık yapmaktayız. Bilindiği gibi tüm dünya olarak Korona virüsle mücadele ediyoruz. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak bizler, vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına var gücümüzle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bununla ilgili olarak çocuklarımıza örnek teşkil etmesi ve farkındalık oluşturması adına maskotlarımıza maskeler giydirdik. Çocuklarımız maskotlarımızı çok seviyorlar, ümit ediyoruz ki çocuklarımız maskotlarımızı örnek alırlar. Bundan sonra maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda daha duyarlı olurlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA