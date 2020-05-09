"Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi"
09.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:55
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA