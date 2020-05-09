"Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin Kazakistan'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA