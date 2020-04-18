Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi
Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Covid-19 açısından risk durumunu görebilecek.
18.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:38
Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Covid-19 açısından risk durumunu görebilecek.
Kaynak: Dunya.com