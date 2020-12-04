Covid-19 ile mücadele kapsamında zabıta timleri oluşturuldu
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Covid-19 ile mücadele kapsamında zabıta timleri oluşturuldu

04.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:19
Covid-19 ile mücadele kapsamında zabıta timleri oluşturuldu

Covid-19 salgının ciddi boyutlara ulaşması üzerine Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbir ve kısıtlamaları göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, semt pazarlarında denetimlerini arttırdı.

Covid-19 salgının ciddi boyutlara ulaşması üzerine Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbir ve kısıtlamaları göz önünde bulunduran Büyükçekmece Belediyesi, semt pazarlarında denetimlerini arttırdı.

Covid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tırmanış göstermesi yeni tedbir ve kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Büyükçekmece Belediyesinin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu zabıta timleri, semt pazarlarında esnaf ve vatandaşa yönelik denetimlerini arttırdı. Günün ilk saatlerinde pazar esnafının tamamının HES kodu kontrolünü gerçekleştiren zabıta, alışveriş için pazar yerlerine gelen vatandaşları da kuralları uyulması konusunda sık sık uyarıyor. Sosyal mesafe kuralı ihlal eden ve maskesini doğru takmayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri, pazar yerlerinde yoğunluk yaşanmaması için de giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Ayrıca Pazar yerlerinde sık sık anonslar yapılarak pazarcı esnafı ve vatandaş uyarılıyor.

"Herkes duyarlı olmalı"

Büyükçekmece Belediyesi'nin semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimler vatandaşlar tarafından da destek görüyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede herkesin duyarlılık göstermesi gerektiğini belirten vatandaşlar, denetimlerin arttırılmasından da son derece memnun. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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