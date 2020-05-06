Covid 19 ile mücadele günlerinde rutin aşılama programları devam etmeli
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Covid 19 ile mücadele günlerinde rutin aşılama programları devam etmeli

Covid 19 ile mücadele günlerinde rutin aşılama programları devam etmeli
06.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:05

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, çocukluk çağı aşılarının Covid 19 öncesinde olduğu gibi hiçbir kesintiye, ertelemeye uğratılmadan sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, çocukluk çağı aşılarının Covid 19 öncesinde olduğu gibi hiçbir kesintiye, ertelemeye uğratılmadan sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, Covid 19 salgınının tüm dünyaya aşılamanın önemini bir kez daha hatırlatarak, aşısız bir dünyada yaşamanın ne kadar zor olduğu, koruyucu bir aşı varlığının sağlıklı bir hayat sürdürmek için ne kadar kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'de ve dünyada başarı ile uygulanan aşılama programları sağlığımızı korumakla birlikte dünya düzeninin işleyişine ne kadar katkıda bulunduğunun Covid 19 sayesinde bir kez daha ispatlandığını belirten Özdemir, "Dünyada her yıl ortalama 116 milyon bebek aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmakta ve 3 milyon çocuğun hayatı aşılar sayesinde kurtulmaktadır. Başarı ve titizlikle yürütülmekte olan aşılama programlarının sekteye uğraması ihtimalinde Covid 19 ile yaşanandan çok daha büyük sağlık sorunları ortaya çıkacak ve dolayısı ile hayat durma noktasına gelecektir. Çocukluk çağı aşılarının Covid 19 öncesinde olduğu gibi hiçbir kesintiye, ertelemeye uğratılmadan sürdürülmesi son derece önemlidir. Bunun sağlanması için sağlık çalışanları, aşıya gelen aileler için Covid 19 riskini minimize ederek aşılama hizmetlerini eskiden olduğundan daha fazla hassasiyet göstererek sürdürmektedir. Aşı için ailelere poliklinik hizmeti verildiği saatlerden ayrı özel randevular verilmekte, bebek ve çocuklar izole aşı odasına direk alınmakta, aşılama bekletilmeden kurallarına uygun şekilde yapılmakta ve ailenin güvenli bir şekilde Aile Sağlığı Merkezlerini terk etmeleri sağlanmaktadır.

Covid 19 bize bir kez daha göstermiştir ki sağlık dünyada her şeyden önce gelmektedir. Toplum sağlığının sadece bir virüs nedeniyle bozulduğu durumda dahi hayat durma noktasına gelmekte, ekonomi ve kalkınma alt üst olmaktadır. Oysa mevcut durumda ülkemizde 13 bulaşıcı hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti verilmektedir ve bu hizmetlerin ertelenmesi veya durması Covid 19'dan çok daha derin olumsuz etkilere neden olacaktır. Toplumun ayakta durması için sağlıklı olması nasıl şart ise sağlıklı olmak için de doğumdan itibaren ölüme kadar aşısı bulunan tüm hastalıklara karşı tam aşılanmanın sağlanması şarttır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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