Covid-19 ile ilgili bu yeni verilere dikkat!
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Covid-19 ile ilgili bu yeni verilere dikkat!

Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin virüs ile ilgili, özellikle de Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili yeni verilerine dikkat çekti.

Covid-19 ile ilgili bu yeni verilere dikkat!
19.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:18

Normalleşmeye başladığımız bugünlerde artan vaka sayıları yeniden endişelerin yükselmesine neden oldu.

1-Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.

2-Açık havada yapılan faaliyetlerden bulaşma riski çok düşük.

3-Ofis, dini mekanlar, sinema veya tiyatro salonları gibi kapalı alanlarda bir araya gelinmesi halinde bulaşma riski çok yüksek.

4-Virüsün hasta edecek şekilde bulaşması için yaklaşık olarak 1000 adet virüs içeren zerrecik alınması gerekiyor. Buna göre;

Nefes alıp verme: ~20 partikül/dakika

Konuşma: ~200 partikül/dakika

Öksürme: ~200 milyon partikül (İyi havalandırılmayan ortamlarda hasta etmeye yetecek kadarı saatlerce havada kalabilir)

Hapşırma: ~200 milyon partikül

5-Virüs taşıyan kişinin yaklaşık 2 metre yakınında bulunulması halinde:

* Bu süre 45 dakikadan azsa düşük risk

* Böyle bir kişiyle yüz yüze sohbet edilmesi (maskeli olarak): Bu süre 4 dakikadan azsa düşük risk

* Böyle bir kişinin yürüyerek/koşarak/bisikletle yanınızdan geçmesi: Düşük risk

* Mesafenin korunduğu iyi havalandırılan yerler: (Sürenin uzun olmaması halinde) Düşük risk

* Market alışverişi: Orta risk (Ancak süre uzamazsa ve hijyen kurallarına uyulursa düşük risk)

* Kapalı alanlar: Yüksek risk

* Herkese açık hamam, sauna gibi ortak kullanım alanları: Yüksek oranda eşyadan/yüzeyden bulaşma riski

* Restoranlar: Yüksek risk (Açık havada mesafenin korunarak oturulması ve yüzeylere çok fazla dokunulmaması halinde orta risk)

* İş yerleri/okullar (Sosyal mesafeye dikkat edilse bile): Çok yüksek risk

* Partiler/düğünler: Çok yüksek risk

* İş toplantıları/konferanslar: Çok yüksek risk

* Spor salonları/Konserler/Sinemalar: Çok yüksek risk

Kaynak: Bültenler

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