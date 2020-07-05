Covid-19 ile Birlikte Yeni Gelişen Çalışma ve Kurum Kültürü Nasıl? TEK Bilişim Kurucusu Esra Bezircioğlu, Covid-19 ile birlikte gelişen çalışma ve kurum kültürünün ne şekilde olduğunu anlattı.

TEK Bilişim Kurucusu Esra Bezircioğlu, Covid-19 ile birlikte gelişen çalışma ve kurum kültürünün ne şekilde olduğunu anlattı. Covid-19'un tüm dünyada olduğu gibi kendileri için de tehdit oluşturduğunu belirten Bezircioğlu, kurumlar çalıştıkça servis hizmeti vermek durumunda oldukları için işlerinin devamlılığının mecburi olduğunu söyledi.

Bezircioğlu, dijital dönüşüm alt yapısının işe adapte olma noktasında çok önemli olduğunu vurgulayarak hiçbir mesai ya da iş gücü kaybı olmadan kontağı şirkette kapatıp evde açacak şekilde bir alt yapıya sahip olduklarını aktardı. Bazı personellerin sahada olması gerekliliğinden dolayı sağlığın ön planda olacak şekilde programlama yaptıklarını ve dijital otomasyonla işe devam ederek strateji değişiklikleri ve hızlı planlamayla verimliliği arttırmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Covid-19'dan önce müşteriyle temasta bulunduklarını ancak bu süreçten sonra değişikliklerin olacağını ifade eden Bezircioğlu, "Aslında fiziki temas olmadan da iş birliği yapabilme ihtimalimiz olan kişilere beş dakika önceden hazırlanarak ulaşabiliyoruz. Bunun için bu kadar zamana, bu kadar efora, bu kadar operasyonel gidere gerek yokmuş ve bu işleyebilen bir sistemmiş bunu gördük. Fiziki temasla ulaşamadığımız birçok müşteri adayına ulaşabildik" dedi. Evden çalışmanın birçok departman için daha verimli olduğunu ve bundan sonra eskiye yakın sürece geçildiğinde bu sistemleri kullanabileceklerini belirtti.

Kaynak: Wise.tv