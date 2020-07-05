HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Covid-19 ile Birlikte Yeni Gelişen Çalışma ve Kurum Kültürü Nasıl?

TEK Bilişim Kurucusu Esra Bezircioğlu, Covid-19 ile birlikte gelişen çalışma ve kurum kültürünün ne şekilde olduğunu anlattı.

05.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 02:12

TEK Bilişim Kurucusu Esra Bezircioğlu, Covid-19 ile birlikte gelişen çalışma ve kurum kültürünün ne şekilde olduğunu anlattı. Covid-19'un tüm dünyada olduğu gibi kendileri için de tehdit oluşturduğunu belirten Bezircioğlu, kurumlar çalıştıkça servis hizmeti vermek durumunda oldukları için işlerinin devamlılığının mecburi olduğunu söyledi.

Bezircioğlu, dijital dönüşüm alt yapısının işe adapte olma noktasında çok önemli olduğunu vurgulayarak hiçbir mesai ya da iş gücü kaybı olmadan kontağı şirkette kapatıp evde açacak şekilde bir alt yapıya sahip olduklarını aktardı. Bazı personellerin sahada olması gerekliliğinden dolayı sağlığın ön planda olacak şekilde programlama yaptıklarını ve dijital otomasyonla işe devam ederek strateji değişiklikleri ve hızlı planlamayla verimliliği arttırmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Covid-19'dan önce müşteriyle temasta bulunduklarını ancak bu süreçten sonra değişikliklerin olacağını ifade eden Bezircioğlu, "Aslında fiziki temas olmadan da iş birliği yapabilme ihtimalimiz olan kişilere beş dakika önceden hazırlanarak ulaşabiliyoruz. Bunun için bu kadar zamana, bu kadar efora, bu kadar operasyonel gidere gerek yokmuş ve bu işleyebilen bir sistemmiş bunu gördük. Fiziki temasla ulaşamadığımız birçok müşteri adayına ulaşabildik" dedi. Evden çalışmanın birçok departman için daha verimli olduğunu ve bundan sonra eskiye yakın sürece geçildiğinde bu sistemleri kullanabileceklerini belirtti.

Covid-19 ile Birlikte Yeni Gelişen Çalışma ve Kurum Kültürü Nasıl?

Kaynak: Wise.tv

Manşet

Haberler

Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın Ekonomi
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Ekonomi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü Ekonomi
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Ekonomi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar Ekonomi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor Ekonomi
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Fahrettin Koca Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ozan Güven Buse Varol Bülent Ersoy
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Temmuz Sakarya Instagram
Şu an buradasınız: Covid-19 ile Birlikte Yeni Gelişen Çalışma ve Kurum Kültürü Nasıl? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 02:34:03. #1.15#
title