Covid-19 ile Birlikte Değişen Çalışma Kültürü Hangi Teknolojik Değişiklikleri Beraberinde Getirecek? Smaris Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, Covid-19 ile değişmeye başlayan çalışma kültürünün hangi teknolojik değişiklikleri beraberinde getireceğini anlattı.

Smaris Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, Covid-19 ile değişmeye başlayan çalışma kültürünün hangi teknolojik değişiklikleri beraberinde getireceğini anlattı. Uzaktan çalışma gibi hızlı aksiyon alınmayan konularda, pandemi sürecinin zorlaması sonucu hızlı aksiyon almak zorunda kalındığını belirtti. Demirbaş, süreci 3 faza ayırarak henüz salgın döneminde olduğumuzu, ikinci fazda hasar tespiti yapılacağını ve son fazda yeni normallere göre aksiyon alınacağını söyledi. Pandemiden sonraki dönemde, mecburi olmadığı sürece toplantıların, çalışmaların uzaktan yapılacağını belirterek servis ve hizmet sektöründe yepyeni bir döneme girileceğini aktardı. Üretim sektöründe de temassız, insan etkisini minimuma düşürecek çalışma, denetimin ve kontrolün uzaktan yapılması gibi süreçlerin olacağını söyleyen Demirbaş, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili gelecek dönemde ciddi bir çalışma yapılacağını ve böylece bir fabrikanın üretim hattıyla ilgili bilgileri elde etmek için orada bulunmaya gerek olmayacağını ifade etti. Kaynak: Wise.tv