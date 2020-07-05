'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'

'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'İZMİRLİ Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Covid-19 tedbirlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını hatırlatıp, vatandaşları uyardı.

05.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:51

'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'

İZMİRLİ Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Covid-19 tedbirlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını hatırlatıp, vatandaşları uyardı. Çetinkaya, "Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir. TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'de sosyal mesafe, maske kullanımı ya da sokağa çıkma kısıtlaması gibi çeşitli önlemler uygulanıyor. Tüm bu önlemlere rağmen kurallara uymayanlar çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor. İhlaller üzerine kesilen para cezalarını vatandaşların belirli zaman aralıklarında ödememesi halinde, faiz işlemeye başlıyor ve ödenmesi gereken meblağ artıyor. Cezanın ödenememesi durumunda neler yaşanacağıyla ilgili bilgiler veren Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "1 aylık süreçten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir" dedi.

TCK'ya göre ise yaşanılan süreci anlatan Avukat Çetinkaya, "TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş. Bu konuda mahkemelerin takdir yetkisi var" diye konuştu.

'İLK 15 GÜN İÇİNDE İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ'

Cezaların ödenmesi için ilk 15 gün içinde başvuru yapıldığı takdirde, indirim de uygulandığını belirten Avukat Çetinkaya, şunları anlattı:

"İtirazlar için, 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabilirler. Cezayı ise 15 gün içinde indirimli olarak ödeme şansları var. Örnek vermek gerekirse maske cezası 900 TL. Bunu 675 TL olarak ödeyebilirler ilk 15 gün içinde. Oldu ki ödeyemedik. O zaman bu idari yaptırımı yapan kuruma ilk 1 ay içinde başvurarak, bunu taksitlendirme imkanları da var. Birinci kısmı peşin verecekler. Bir yıl içinde diğer kalan kısmı ise 4 eşit taksit halinde ödeyebilirler. İdari kurumun bu taksitlendirmeyi kabul etmesi lazım. Kabul etmeme durumları da var. Eğer ki bu süreçte ödeyememiş olurlarsa, vergi dairesinde de taksitlendirme yapabilirler. Aynı zamanda bu taksitlendirme ya da erken ödeme, kişilerin kanun yoluna başvurma haklarını da ellerinden almamakta."

'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı Haber
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu Haber
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş Haber
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Zeki Müren Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Henry Onyekuru Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Karar Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: 'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:58:24. #1.14#
title