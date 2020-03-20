Covid-19 için Korkutan Gelişme: 10,000 Ölüm Sınırı Geçildi!
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Koronavirüs, Teknoloji

Covid-19 için Korkutan Gelişme: 10,000 Ölüm Sınırı Geçildi!

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla önemli bir gelişme yaşandı.

20.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:34
Covid-19 için Korkutan Gelişme: 10,000 Ölüm Sınırı Geçildi!

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla önemli bir gelişme yaşandı.

Durum Endişe Verici

Bugün itibarıyla Covid-19 virüsünden kaynaklanan toplam 252,817 vaka ve 10,405 ölüm bulunuyor. Yani 250,000 vaka ve 10,000 ölüm sınırını bugün itibarıyla geride bırakmış olduk. Hastalığın hızlı ilerleyişi ise insanlara endişe veriyor.

Bir sonuca ulaşmış olan vaka sayısı 99,466 adet olarak öne çıkıyor. Bunlardan 89,061 kişi (%90) kurtarıldı ve 10,405 kişi (%10) hayatını kaybetti. Öte taraftan 153,351 aktif vaka bulunuyor. Bunlardan 145,893 kişi (%95) hafif semptomlar gösterirken 7,458 kişi (%5) ciddi ya da kritik semptomlara sahip.

Aktif vaka sayısından İtalya (33,190) başta gelirken onu İspanya (17,390), Almanya (16,507), Amerika (14,024) ve İran (12,232) takip ediyor. Ülkemizde ise aktif olarak 355 vaka ve 4 ölüm bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

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