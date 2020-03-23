Covid-19 için Geliştirilen Hızlı Tanı Kiti Türkiye'de! Covid-19 tanısında kullanılan hızlı tanı kitleri geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi.

Covid-19 tanısında kullanılan hızlı tanı kitleri geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi. İşte bilinen detaylar!

Hızlı Tanı Kitleri Türkiye'de!

SARS-CoV2 olarak da bilinen Covid-19 küresel çapta hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bu noktada ise en kritik süreçlerden birisi tanı olarak öne çıkmakta. Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği iki milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi geçtiğimiz saatlerde ülkemize geldi.

Söz konusu kitler ile birlikte test yalnızca on beş dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor ve önlemler noktasında önemli avantajlar sunuyor. Bugün (23 Mart) saat 04: 00 itibarıyla Atatük Havalimanı içerisine iniş yapan uçakla birlikte ülkemize ulaşan ilk partinin kaç birim kiti kapsadığı ise bilinmiyor.

23 Mart itibarıyla küresel ölçekte Covid-19 kaynaklı 339,710 vaka ve 14,704 ölüm bildirildi. Ülkemizde ise toplam 1,236 vaka ve 30 ölüm açıklanmış durumda.