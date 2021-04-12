Covid-19: Hindistan'da salgına rağmen, milyonlarca insan kutsal gün için nehirde yıkandı
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Covid-19: Hindistan'da salgına rağmen, milyonlarca insan kutsal gün için nehirde yıkandı

BBC - Haberler | Sağlık
Covid-19: Hindistan'da salgına rağmen, milyonlarca insan kutsal gün için nehirde yıkandı

Hindistan'da Covid-19 salgını devam ederken, milyonlarca Hindu, kutsal Kumbh Mela gününde Ganj nehrine girmek için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar şehrine akın etti.

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Hindistan'da Covid-19 salgını devam ederken milyonlarca Hindu, Ganj nehrine girmek için Uttarakhand eyaletine bağlı Haridwar şehrine akın etti.

Yetkililer öğlen saatlerinde 2,1 milyon Hindu'nun nehirde yıkandığını, günün geri kalanında da benzer bir kalabalığın beklendiğini söyledi.

Güvenlik güçleri ise büyük kalabalıklar sebebiyle kuralları uygulamakta zorlandıklarını açıkladı.





Kumbh Mela adlı dini bayramda, Hindular nehirde yıkanmanın kendilerini günahlarından arındıracağına ve "moksha" olarak bilinen doğum ve ölüm döngüsünden kurtaracağına inanıyor.

Etkinlik dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor. Yıkanmanın gerçekleştirileceği yer Allahabad, Haridwar, Nashik ve Ujjain kentleri arasından seçiliyor.





Ancak Haridwar'da gerçekleşen bu yılki toplanma koronavirüs salgınına denk geldi.

Ülkede geçtiğimiz birkaç haftadan bu yana günlük 100 binden daha fazla yeni koronavirüs vakası tespit ediliyor.

Ülkede Pazartesi günü 168 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Bu verilerin ardından Hindistan, Brezilya'yı geride bırakarak ABD'nin ardından dünyada en yüksek ikinci vakaya sahip ülke konumuna geldi.





Sağlık uzmanları Kumbh Mela etkinliklerinin iptali için tavsiyede bulunsa da, hükümet sosyal mesafe ve güvenlik kurallarına uyulacağını söyleyerek etkinlikleri yapma kararı aldı.

Üst düzey bir polis yetkilisi ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, nehir kıyısında sosyal mesafeyi sağlamanın çok zor olduğunu aktardı.





Polis yetkilisi Sanjay Gunjyal, "İnsanlara sürekli olarak mesafe çağrısı yapıyoruz. Ancak büyük kalabalık nedeniyle, para cezası vermek neredeyse imkansız" dedi.

Gunjyal, polisin nehir kıyısında sosyal mesafeyi dayatmasının, izdihama yol açabileceğini söyledi.





Hükümet, daha önce yaptığı açıklamada nehre girmek için negatif Covid-19 testi zorunluluğu getirmişti.

Ancak üst düzey azizler de dahil olmak üzere çok sayıda insanın testi pozitif çıkmıştı.





Söz konusu kalabalığın zaten yüksek olan vaka sayılarını iyice artırması ve de salgını düşük nüfuslu köylere kadar götürmesinden endişe ediliyor.

Hindistan, salgının başlangıcından bu yana bildirdiği 13,5 milyondan fazla vaka sayısıyla, 31 milyon vaka bildiren ABD'nin arkasında ikinci sırada.

Bu iki ülkeyi 13,4 milyon vakayla Brezilya takip ediyor.

BBC
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