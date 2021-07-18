Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: "Sizi buraya bekliyoruz"

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan Genel Covid-19 Hastanesi, "Villista Günleri" festivaline katılanlara tepki göstererek, hastane kapısına üzerinde "Sizi buraya bekliyoruz" yazılı not astı.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan Genel Covid-19 Hastanesi, "Villista Günleri" festivaline katılanlara tepki göstererek, hastane kapısına üzerinde "Sizi buraya bekliyoruz" yazılı not astı.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Parral şehrindeki Genel Covid-19 Hastanesi, yerel yönetimin geleneksel "Villista Günleri" festivalini Covid-19 salgınına rağmen iptal etmeyerek düzenlemesine ve yerel halkın festivale yoğun ilgi göstermesine tepki gösterdi. Hastane, giriş kapısına üzerinde "Villista Günleri'niz kutlu olsun, Bölge Genel Covid Hastanesi iyi eğlenceler diler, sizi buraya bekleriz" yazılı not astı.

Meksika'daki birçok yerel yönetim üst üste iki yıldır festivalleri salgın dolayısıyla askıya alırken, Parral şehri yönetimi beklenmedik bir şekilde şehirde festivallerin düzenlemesine izin verdi. Karar, ülkede tatil sezonu dolayısıyla Covid-19 önlemlerinde yaşanan ihlalleri de göz önünde bulunduran sağlık personelinin tepkisine neden olurken, festivale yoğun katılım olduğu görüldü.

Meksika'da Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun etkisi ile günlük vaka sayısı son 5 gündür 10 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 699'a, toplam can kaybı ise 236 bin 240'a ulaştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı