Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: "Sizi buraya bekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: "Sizi buraya bekliyoruz"

Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: 'Sizi buraya bekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan Genel Covid-19 Hastanesi, "Villista Günleri" festivaline katılanlara tepki göstererek, hastane kapısına üzerinde "Sizi buraya bekliyoruz" yazılı not astı.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan Genel Covid-19 Hastanesi, "Villista Günleri" festivaline katılanlara tepki göstererek, hastane kapısına üzerinde "Sizi buraya bekliyoruz" yazılı not astı.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Parral şehrindeki Genel Covid-19 Hastanesi, yerel yönetimin geleneksel "Villista Günleri" festivalini Covid-19 salgınına rağmen iptal etmeyerek düzenlemesine ve yerel halkın festivale yoğun ilgi göstermesine tepki gösterdi. Hastane, giriş kapısına üzerinde "Villista Günleri'niz kutlu olsun, Bölge Genel Covid Hastanesi iyi eğlenceler diler, sizi buraya bekleriz" yazılı not astı.

Meksika'daki birçok yerel yönetim üst üste iki yıldır festivalleri salgın dolayısıyla askıya alırken, Parral şehri yönetimi beklenmedik bir şekilde şehirde festivallerin düzenlemesine izin verdi. Karar, ülkede tatil sezonu dolayısıyla Covid-19 önlemlerinde yaşanan ihlalleri de göz önünde bulunduran sağlık personelinin tepkisine neden olurken, festivale yoğun katılım olduğu görüldü.

Meksika'da Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun etkisi ile günlük vaka sayısı son 5 gündür 10 binin üzerinde seyrediyor. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 654 bin 699'a, toplam can kaybı ise 236 bin 240'a ulaştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak
Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid-19 hastanesinden festivale katılanlara tepki: "Sizi buraya bekliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 19:46:25. #1.16#

title