COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi İlk Sonuçları Açıklandı!
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COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi İlk Sonuçları Açıklandı!

İstanbul Tıp Fakültesi, bir ay önce yeni tip koronavirüsün etkilerini araştırmak için COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'ni açtı.

COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi İlk Sonuçları Açıklandı!
09.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:52

İstanbul Tıp Fakültesi, bir ay önce yeni tip koronavirüsün etkilerini araştırmak için COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi'ni açtı. Bu süre zarfında yeni tip koronavirüs hastalığına yakalanmış ve iyileşmiş 600 hasta üzerinde birtakım çalışmalar yapıldı. Prof. Dr. Tufan Tüfek, yapılan çalışmalar sonrasında COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi ilk sonuçları duyurusunu yaptı.

COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi İlk Sonuçları Sonuçları Endişe Verici

Yapılan çalışmalarda elde edilen ilk sonuçları açıklayan Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bir aylık süre içerisinde birinci ay kontrolü biten 600 hasta oldu. Bu hastalardan 300 kişi bizde yatan hasta, 200 kişi ayakta ve 100 kişi de dışarıdan takipli hasta kliniğimize başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğu iyileşiyor ancak göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ishal problemlerinin de bazı hastalarda devam ettiğini gördük. Özellikle göğüs darlığı ve öksürük problemi yüzde 25 oranında devam etmekte. Yüzde 10-15 oranında hastada ishal şikayetinin devam ettiğini gördük. Yüzde 20 oranında ise göğüs ağrısı şikayeti ağrısı devam ediyor. Bunları hastalığın devamı gibi algılıyoruz. Özellikle nefes darlığı ve öksürük, bronşlarda meydana gelen bir hiperreaktivite sonucu meydana gelmiş olabilir. 3'üncü ve 6'ncı ayda yapacağımız kontrollerle kalıcı bir hasar mı yoksa geçici bir bronş rahatsızlığı mı onu o zaman söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tüfek, "Bizim gözlemlediğimiz yüzde 1-2 vakada da kalple ilgili sorunlar var. Kalp enzimlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz. Bunlarla da ilgili kardiyak MR çalışması yapılıyor. Dünyada da bununla ilgili birtakım yayınlar var. Kalpte hücre infiltrasyonu ve kalp iltihaplanmasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz. MR sonuçlarına göre de kalple ilgili bir hasarlanma mı var yoksa geçici bir süreç mi göreceğiz" dedi.

COVID-19 Hastaları İzleme Merkezi'nde çalışan İç Hastalıkları Asistanı Dr. Yunus Çatma, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İyileşen hastaların 1 ay sonra merkeze çağırıldıklarını belirten Dr. Çatma, "Koronavirüs tedavisi olmuş, yatırılarak ya da ayakta izlenmiş hastaları, tekrar enfekte olmamaları ya da hastalığın yayılmasını engellemek için polikliniğe kontrole 1 ay sonra çağırıyoruz. Randevulu olarak hastaları çağırıyoruz. Hastaların burada mevcut şikayetlerini sorguluyoruz. En çok devam eden şikayetler göğüs darlığı, öksürük ve ishal olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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