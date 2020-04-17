Covid-19 hastaları bilimsel dayanağı olmayan alternatif tedavilerde çare arıyor Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19'a karşı henüz kanıtlanmış bir ilaç tedavisi geliştirilemedi ancak bazıları yasaklı olmayan alternatif ilaçlara yöneliyor.

Yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19'a karşı henüz kanıtlanmış bir ilaç tedavisi geliştirilemedi ancak bazıları yasaklı olmayan alternatif ilaçlara yöneliyor.

Bu eğilim özellikle Çin ve Hindistan gibi alternatif tedaviler üretme geleneği olan ve modern tıbba erişimin sınırlı olduğu yüksek nüfuslu ülkelerde görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle